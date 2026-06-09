Chantier ! La tournée du coq Le Forum Le Mans

Le Mans

Chantier ! La tournée du coq

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 19:00:00

fin : 2026-06-25 20:15:00

Date(s) :

2026-06-25

Un spectacle impressionnant à couper le souffle à voir en famille. Un chantier participatif présenté par les Urbaindigènes

Chantier ! La tournée du coq? au forum

jeu. 25 juin 2026 de 19h00 à 20h20

Un spectacle impressionnant à couper le souffle à voir en famille. Un chantier participatif présenté par les Urbaindigènes

On découvre le talent de cette troupe de comédiens acrobates scènes de combat burlesques, langue hardie et inventive, chutes spectaculaires, troupe hâbleuse en perpétuel mouvement.

On s’y prend à imaginer une refondation conjointe des lieux et des liens sociaux. Voilà une construction qui, en tous cas, nous relève et nous soulève !

Le spectacle “CHANTIER! La tournée du Coq” se tiendra au cœur du Congrès national des Compagnons Passants Charpentiers du Devoir. Mais qui sont-ils ?

L’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France (AOCDTF), est une association qui rassemble des hommes et des femmes de plus de 30 métiers autour des valeurs de fraternité, de générosité et de solidarité. Elle forme des jeunes en entreprise et dans nos centres de formation, partout en France. Et oui, 50% des charpentiers suivent leur formation initiale chez les Compagnons du Devoir. Mais les Compagnons proposent aussi un parcours de formation par le biais du voyage et du Tour de France pour s’accomplir dans et par son métier dans un esprit d’ouverture et de partage.

Le week-end du 25 au 27 juin, plus de 700 charpentiers de la France entière se réuniront au Mans. Compagnons et itinérants sur le Tour de France se rassemblent pour échanger sur les avancées techniques du métier de charpentier et faire évoluer la formation. Quoi de mieux qu’un évènement de fraternité pour vivre ensemble cette expérience qui fait rimer théâtre, rires, questionnement sur nos futurs et GRAND spectacle !

Vous pouvez venir dès 18h au parc des expositions afin de rencontrer les compagnons, vous informer sur les formations, apercevoir quelques-uns de leurs travaux et notamment les travaux de réception des reçus sous forme de petite exposition.

https://compagnons-du-devoir.com/

Vous pouvez également soutenir la formation et la transmission des savoir-faire chez les Compagnons du Devoir par le biais du mécénat. https://soutenir.compagnons-du-devoir.com/charpentiers2526/~mon-don .

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 acthalia@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A breathtakingly impressive show for the whole family. A participatory worksite presented by Urbaindigènes

L’événement Chantier ! La tournée du coq Le Mans a été mis à jour le 2026-06-04 par CDT72