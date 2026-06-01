Café-débat – Sport, culture & loisirs accessibles, portland Bar, Le Mans
Café-débat – Sport, culture & loisirs accessibles, portland Bar, Le Mans mardi 9 juin 2026.
Café-débat – Sport, culture & loisirs accessibles Mardi 9 juin, 18h00 portland Bar Sarthe
Entrée Libre, Consommation de courtoisie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-09T18:00:00+02:00 – 2026-06-09T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-09T18:00:00+02:00 – 2026-06-09T20:00:00+02:00
L’association Les Étincelles 72 vous invite à son café-débat mensuel autour du thème :
Sport, culture & loisirs accessibles
(Clubs, festivals, équipements, tarifications…)
Mardi 9 juin 2026
De 18h00 à 20h00
Portland Pub – Le Mans
Karaoké inclusif après le débat
Gratuit – sans inscription
Ce temps d’échange permettra d’aborder :
• l’accessibilité des clubs sportifs et lieux culturels
• les difficultés rencontrées dans les loisirs du quotidien
• les questions de coût, d’équipements et d’accompagnement
• les solutions concrètes pour une société plus inclusive
Le café-débat est ouvert à toutes et tous : personnes concernées, proches, professionnels, associations, citoyens…
Un espace d’échange libre, respectueux et bienveillant.
Organisé par Les Étincelles 72 – Association inclusive engagée pour l’inclusion, l’accessibilité et la lutte contre l’isolement.
portland Bar 34 rue du Port 72000 LE MANS Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire https://www.facebook.com/profile.php?id=61559016336499 [{« type »: « email », « value »: « contact@lesetincelles72.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0632532910 »}] Brasserie – Bar – Lieux Dansants Gratuit – Inclusive – accessible
L’association Les Étincelles 72 vous invite à son café-débat mensuel autour du thème : Sport, culture & loisirs accessibles (Clubs, festivals, équipements, tarifications…) LeMans Handicap
Les Etincelles 72
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