Café-débat – Sport, culture & loisirs accessibles, portland Bar, Le Mans

Café-débat – Sport, culture & loisirs accessibles Mardi 9 juin, 18h00 portland Bar Sarthe

Entrée Libre, Consommation de courtoisie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T18:00:00+02:00 – 2026-06-09T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-09T18:00:00+02:00 – 2026-06-09T20:00:00+02:00

L’association Les Étincelles 72 vous invite à son café-débat mensuel autour du thème :

Sport, culture & loisirs accessibles

(Clubs, festivals, équipements, tarifications…)

Mardi 9 juin 2026

De 18h00 à 20h00

Portland Pub – Le Mans

Karaoké inclusif après le débat

Gratuit – sans inscription

Ce temps d’échange permettra d’aborder :

• l’accessibilité des clubs sportifs et lieux culturels

• les difficultés rencontrées dans les loisirs du quotidien

• les questions de coût, d’équipements et d’accompagnement

• les solutions concrètes pour une société plus inclusive

Le café-débat est ouvert à toutes et tous : personnes concernées, proches, professionnels, associations, citoyens…

Un espace d’échange libre, respectueux et bienveillant.

Organisé par Les Étincelles 72 – Association inclusive engagée pour l’inclusion, l’accessibilité et la lutte contre l’isolement.

portland Bar 34 rue du Port 72000 LE MANS Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire https://www.facebook.com/profile.php?id=61559016336499 [{« type »: « email », « value »: « contact@lesetincelles72.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0632532910 »}] Brasserie – Bar – Lieux Dansants Gratuit – Inclusive – accessible

L’association Les Étincelles 72 vous invite à son café-débat mensuel autour du thème : Sport, culture & loisirs accessibles (Clubs, festivals, équipements, tarifications…) LeMans Handicap

Les Etincelles 72