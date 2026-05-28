Visites flash 45 minutes La cité Plantagenêt Maison du Pilier-Rouge Le Mans

Le Mans

Visites flash 45 minutes La cité Plantagenêt

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : 2 – 2 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 16:15:00

fin : 2026-06-10 17:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Laissez-vous conter les rues et ruelles de la cité en 45 minutes et partez à la découverte de l’essentiel du cœur historique manceau et de ses plus beaux monuments.

Votre guide sera Nathalie Jupin

Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office de Tourisme .

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement Visites flash 45 minutes La cité Plantagenêt Le Mans a été mis à jour le 2026-05-26 par CDT72