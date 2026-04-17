Joyeuse Saint Valentin chez les BROK Prochainement à Comédie Le Mans… Le Mans
Joyeuse Saint Valentin chez les BROK Prochainement à Comédie Le Mans… Le Mans dimanche 7 juin 2026.
Le Mans
Joyeuse Saint Valentin chez les BROK
Prochainement à Comédie Le Mans… 37 Rue nationale Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:30:00
fin : 2026-06-08
Date(s) :
2026-06-07
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Prochainement à Comédie Le Mans… 37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire comedielemans@gmail.com
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L’événement Joyeuse Saint Valentin chez les BROK Le Mans a été mis à jour le 2026-04-10 par CDT72
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