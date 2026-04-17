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Joyeuse Saint Valentin chez les BROK Prochainement à Comédie Le Mans… Le Mans

Joyeuse Saint Valentin chez les BROK Prochainement à Comédie Le Mans… Le Mans dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Prochainement à Comédie Le Mans...

Adresse : 37 Rue nationale

Ville : 72100 Le Mans

Département : Sarthe

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : lundi 8 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Le Mans

Joyeuse Saint Valentin chez les BROK

Prochainement à Comédie Le Mans… 37 Rue nationale Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:30:00
fin : 2026-06-08

Date(s) :
2026-06-07

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Prochainement à Comédie Le Mans… 37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire   comedielemans@gmail.com

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English :

L’événement Joyeuse Saint Valentin chez les BROK Le Mans a été mis à jour le 2026-04-10 par CDT72

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