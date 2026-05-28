Le Mans

A Vélo Curieuz’Mans pour la fête de la Forêt

Place du Jet d’eau Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 18:30:00

fin : 2026-06-10 20:30:00

Date(s) :

2026-06-10

Balade à vélo à la découverte du Mans et des environs proches.

C’est une balade surprise environ 15 km de vélo, sur un circuit assez tranquille, pour le plaisir de rouler ensemble, de découvrir des itinéraires méconnus et de croiser quelques curiosités.

Rendez-vous place du Jet d’eau. Durée environ 2h. Gratuit. Balade ouverte à tous avec adhésion et gilet vert de Cyclamaine obligatoires (possibilité d’une sortie d’essai). Mineurs sous la responsabilité des parents et majeurs auto-responsables.

Renseignements sur cyclamaine.fr ou Bénédicte 06 73 53 31 88 .

Place du Jet d’eau Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Discover Le Mans and the surrounding area by bike.

L’événement A Vélo Curieuz’Mans pour la fête de la Forêt Le Mans a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Le Mans