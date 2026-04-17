La Nuit des Chimères Le Mans

Le Mans

La Nuit des Chimères

Cité Plantagenêt Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-09-01

Date(s) :

2026-07-02

Retrouvez La Nuit des Chimères , des projections nocturnes dans la Cité Plantagenêt, tout l’été à partir du 2 juillet 2026.

La Nuit des Chimères 2026 mettra en lumière les acteurs du son au Mans.





À partir du 2 juillet 2026, la Nuit des Chimères fera son grand retour dans la cité Plantagenêt, au Mans (Sarthe), avec une édition placée sous le signe du son. Pendant tout l’été, une vingtaine de portraits d’hommes et de femmes dont les métiers sont liés à l’univers acoustique seront projetés sur les monuments emblématiques du Vieux Mans, de la cathédrale Saint Julien à la muraille gallo romaine.

Ce choix thématique s’inscrit pleinement dans l’ambition portée par le territoire faire du Mans une capitale internationale du son. Ingénieurs, artistes, chercheurs ou techniciens, tous ont en commun de participer au rayonnement sonore de la ville et de contribuer à sa notoriété bien au delà des frontières sarthoises.





Des portraits lumineux et en couleur

Pour donner vie à ces visages, l’artiste Philippe Echaroux est allé à la rencontre de 21 personnalités, entre le 30 mars et le 3 avril 2026. À travers son objectif, il a découvert un écosystème sonore riche et reconnu à l’échelle internationale.

Ce thème m’a permis de plonger dans un univers que je ne connaissais pas forcément, et de découvrir des profils très différents , explique l’artiste, dont plusieurs modèles ont également participé à la programmation de la biennale Le Mans Sonore, organisée en janvier.

Autre nouveauté pour cette édition 2026 les projections évolueront progressivement du noir et blanc vers des couleurs vives, offrant une nouvelle lecture visuelle du patrimoine et renforçant l’impact artistique des œuvres.





Les créations de Philippe Echaroux seront visibles en plein air, gratuitement, du 2 juillet à septembre 2026, invitant habitants et visiteurs à redécouvrir, de nuit, les pierres et les talents qui font vibrer Le Mans.





Programme détaillé à venir… .

Cité Plantagenêt Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 officedetourismelemans@lemans-tourisme.fr

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English :

Enjoy La Nuit des Chimères , night-time projections in the Plantagenet City, all summer long from July 2, 2026.

L’événement La Nuit des Chimères Le Mans a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Le Mans