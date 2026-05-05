Visites guidées de l’abbaye Route de Changé Le Mans

Le Mans

Visites guidées de l’abbaye

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Le Mans Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 16:00:00

fin : 2026-08-31 17:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Visites guidées de l’abbaye

Découvrez l’histoire de l’abbaye grâce à un médiateur culturel qui saura vous faire partager toute la richesse patrimoniale du lieu.

Réservation obligatoire, départ avec un minimum de 3 personnes.

epau.accueil@sarthe.fr | 02 43 84 22 29

Droit d’entrée + Supplément de 3€ .

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Le Mans 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 84 22 29 epau.accueil@sarthe.fr

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English :

Guided tours of the abbey

L’événement Visites guidées de l’abbaye Le Mans a été mis à jour le 2026-04-28 par CDT72