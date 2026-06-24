Jeux en bois avec LudikLab Route de Changé Yvré-l’Évêque

Yvré-l’Évêque

Jeux en bois avec LudikLab

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01 21:45:00

Date(s) :

2026-08-01

Dans le cadre de la saison estivale de l’Abbaye Royale de l’Epau | En prélude à la séance de cinéma en plein air Kirikou et la sorcière , venez vous amuser en famille ou entre amis avec les jeux en bois de LudikLab, micro-entreprise basée en Sarthe ! .

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 84 22 29 epau.accueil@sarthe.fr

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English :

L’événement Jeux en bois avec LudikLab Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-24 par CDT72