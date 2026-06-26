Concert de l’épau Duo Néris Yvré-l’Évêque
dimanche 2 août 2026 · Yvré-l'Évêque
Informations pratiques
Yvré-l’Évêque
Concert de l’épau Duo Néris
Route de Changé Yvré-l’Évêque Sarthe
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 15:00:00
fin : 2026-08-02 16:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Dans le cadre de la saison estivale de l’Abbaye Royale de l’Epau | Le duo Néris est composé de la flûtiste Melissa Angot et du pianiste Vincent Ananthakkarasu. Il se forme lors de l’académie de la Saline Royale en 2024, à partir de laquelle les deux musiciens entament un travail régulier en sonate. En 2025, le duo est admis en licence de musique de chambre au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, où il bénéficie de l’enseignement de Michel Moraguès et d’Itamar Golan. Le duo Néris s’attache à élargir le répertoire de la sonate pour flûte et piano, en mettant en lumière des œuvres et des compositeurs moins connus. Il porte également un intérêt particulier au vaste répertoire de transcriptions existantes pour cette formation, qu’il aborde comme un terrain d’exploration et de renouvellement du dialogue chambriste.
Vincent Ananthakkarasu, piano -Mélissa Angot, flûte traversière .
Route de Changé Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 84 22 29 epau.accueil@sarthe.fr
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English :
L’événement Concert de l’épau Duo Néris Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-26 par CDT72
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