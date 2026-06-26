Nine Bells Ensemble Offrandes Route de Changé Yvré-l’Évêque

Yvré-l’Évêque

Nine Bells Ensemble Offrandes

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 15:00:00

fin : 2026-07-19 16:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Dans le cadre de la saison estivale de l’Abbaye Royale de l’Epau | Musique Tom Johnson [1939-2024] Le compositeur de musique dite minimaliste Tom Johnson, récemment décédé, a collaboré à plusieurs reprises avec l’Ensemble Offrandes, notamment lors de la création de ses Seven Septets en 2016 (commande de l’Ensemble Offrandes). Nine Bells , rituel hypnotique d’un parcours entre neuf cloches spatialisées, dans une version à trois performeurs, est à ce titre retrouvaille et hommage au grand compositeur minimal-radical que fut Tom Johnson.

Avec Gilles Dumoulin, Martin Moulin, Yu-Hsuan Pai performance .

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 84 22 29 epau.accueil@sarthe.fr

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L’événement Nine Bells Ensemble Offrandes Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-26 par CDT72