Concert de l’épau Trio Parhelie Route de Changé Yvré-l’Évêque

Yvré-l’Évêque

Concert de l’épau Trio Parhelie

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 15:00:00

fin : 2026-08-09 16:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Dans le cadre de la saison estivale de l’Abbaye Royale de l’Epau | La Parhélie est un phénomène météorologique rare et fugace, qui se produit lorsque les rayons du soleil, bas à l’horizon, traversent un nuage de cristaux de glace ; grâce à un phénomène de réfraction lumineuse, trois astres semblent apparaître dans un halo solaire. Le Trio Parhélie intègre cette idée fondatrice comme matrice de son esthétique; il interprète les œuvres en termes d’éclairages, de couleurs, de réverbérations, ce qui le pousse à questionner sans cesse son interprétation et son regard sur le répertoire.

Le Trio Parhélie, issu du CNSMD de Paris, est résident à la fondation Singer-Polignac et Grand résident au Centre Européen de Musique de Chambre ProQuartet.

Repéré en 2023 lors du concours international de Lyon, le trio est invité par Vincent Coq (Trio Wanderer) pour participer à une résidence au festival de La Roque d’Anthéron. Depuis, il régulièrement amené à jouer dans divers festivals et académies renommés comme Le Festival Radio-France Montpellier, La Chaise-Dieu, Jeunes Talents, les Pianissimes… Le trio a fait ses débuts en Chine à l’été 2025 avec une tournée de trois semaines.

Le Trio Parhélie est lauréat du 1e prix du Concours Européen de la FNAPEC, du prix du Trio avec Piano au festival ISA (Autriche) et finaliste du Concours International de Musique de Chambre de Lyon en 2023.

Enguerrand Bontoux, violoncelle Lilya Chifman, violon Ivan Foucher, piano .

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 84 22 29 epau.accueil@sarthe.fr

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L’événement Concert de l’épau Trio Parhelie Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-26 par CDT72