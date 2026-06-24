Que le texte HDW Route de Changé Yvré-l’Évêque
Que le texte HDW Route de Changé Yvré-l’Évêque samedi 25 juillet 2026.
Yvré-l’Évêque
Que le texte HDW
Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:30:00
fin : 2026-07-25 22:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Dans le cadre de la saison estivale de l’Abbaye Royale de l’Epau | Que Le Texte raconte l’histoire d’un jeune poète qui rêve d’écrire le plus beau texte du monde. Appliquant un savoir méthodique, il va rapidement se heurter aux aléas de la création. Chacun de ses brouillons est adressé au public et permet d’aborder, outre l’écriture, des thèmes d’utilité publique parmi lesquels la violence sociale, l’amour et la recherche (vaine) de l’absolu. Un pari facilité par la narration, l’humour et une forte interaction avec le public. .
Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 84 22 29 epau.accueil@sarthe.fr
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L’événement Que le texte HDW Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-24 par CDT72
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