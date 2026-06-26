Concert de l’épau The Poeticall Consort Route de Changé Yvré-l’Évêque

Yvré-l’Évêque

Concert de l’épau The Poeticall Consort

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 15:00:00

fin : 2026-07-26 16:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Dans le cadre de la saison estivale de l’Abbaye Royale de l’Epau | C’est la rencontre de 3 archets, 18 cordes, 30 doigts et presque autant d’idées et d’envies, qui amène Layal Ramadan, Sacha Levy et Juliette Guichard à se réunir et à créer The Poeticall Consort à l’été 2024. Après cinq ans passés ensemble au CNSMD de Lyon et à la Schola Cantorum Basiliensis, traversant les frontières, reliant la Saône et le Rhin pour le plaisir de faire dialoguer leurs timbres, les trois violistes décident alors de s’associer autour d’un projet de musique de consort anglais. Elles développent un travail allant du contrepoint foisonnant de Simpson aux accords en lyra-way des tablatures fantasques de Hume. C’est ainsi que leurs couleurs et leurs sons se rencontrent, se fondent, s’exclament, s’offusquent, ou bien s’unissent, dans une envie chaque fois renouvelée de partager l’imaginaire sensible si particulier de cette Angleterre des XVIe et XVIIe siècles.

Juliette Guichard, Layal Ramadan, Sacha Levy, Violes de gambe .

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 84 22 29 epau.accueil@sarthe.fr

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L’événement Concert de l’épau The Poeticall Consort Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-26 par CDT72