Yvré-l’Évêque

Margo Cie Clinamen Gaëlle Guéranger

Route de Changé Yvré-l’Évêque Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Dans le cadre de la saison estivale de l’Abbaye Royale de l’Epau | À partir de l’observation des lignes naturelles et architecturales du monde qui nous entoure, Margo développe une réflexion sur les marges, les normes, les territoires, et tisse une toile qui relie les espaces et les êtres. Une femme s’approche progressivement du public. Elle se fraie un chemin en puisant dans l’observation du Vivant, de la poussée végétale, dans la manière qu’ont certaines espèces de faire territoire, matière à (re)construire de nouvelles approches d’être au monde. .

Route de Changé Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 84 22 29 epau.accueil@sarthe.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Margo Cie Clinamen Gaëlle Guéranger Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-24 par CDT72