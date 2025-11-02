Cinéma plein air Kirikou et la sorcière Yvré-l’Évêque
Cinéma plein air Kirikou et la sorcière Yvré-l’Évêque dimanche 2 août 2026.
Yvré-l’Évêque
Cinéma plein air Kirikou et la sorcière
Route de Changé Yvré-l’Évêque Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 22:00:00
fin : 2026-08-01 23:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Dans le cadre de la saison estivale de l’Abbaye Royale de l’Epau | Cinéma plein air Kirikou et la sorcière (numérisation 2018) Adapté d’un conte africain, le film raconte les aventures de Kirikou, un garçon minuscule mais à l’intelligence et à la générosité hors du commun, dans sa lutte contre la sorcière Karaba, qui tyrannise les habitants du
village à l’aide de ses pouvoirs maléfiques et d’une armée de fétiches. .
Route de Changé Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 84 22 29 epau.accueil@sarthe.fr
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L’événement Cinéma plein air Kirikou et la sorcière Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-24 par CDT72
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