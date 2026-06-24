Le capitaine Fracasse La Houlala Compagnie Route de Changé Yvré-l’Évêque
Le capitaine Fracasse La Houlala Compagnie Route de Changé Yvré-l’Évêque samedi 18 juillet 2026.
Yvré-l’Évêque
Le capitaine Fracasse La Houlala Compagnie
Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-18 22:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Dans le cadre de la saison estivale de l’Abbaye Royale de l’Epau | Au fond de la Gascogne, le Baron de Sigognac, dernier héritier désargenté de son illustre famille, vit seul dans son château. Lors d’une nuit pluvieuse, il abrite une troupe de comédiens ambulants. Las de sa vie recluse et tombé amoureux de la belle Isabelle, il décide de suivre la
troupe dans ses aventures. Il devient alors le Capitaine Fracasse. Une vie remplie d’aventures va alors commencer pour lui, dans laquelle il devra faire face à de nombreuses péripéties ! .
Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 84 22 29 epau.accueil@sarthe.fr
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L’événement Le capitaine Fracasse La Houlala Compagnie Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-24 par CDT72
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