Ciné-débat Alice au pays des colons Cinéma Les Cinéastes Le Mans mardi 23 juin 2026.

Le Mans

Ciné-débat Alice au pays des colons

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 9.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 20:15:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

En partenariat avec l’AFPS 72 (Association France Palestine Solidarité) et Amnesty 72, vous pourrez découvrir le très attendu documentaire Alice au pays des colons, de Yanis Mahmdi, au cinéma Les Cinéastes.

En partenariat avec l’AFPS 72 (Association France Palestine Solidarité) et Amnesty 72, vous pourrez découvrir le très attendu documentaire Alice au pays des colons, de Yanis Mahmdi, au cinéma Les Cinéastes.

Ce film raconte deux visages de la résistance palestinienne en Cisjordanie, celui d’Alice Kisiya, palestinienne de nationalité israëlienne, et celui d’Alaa Nasr, palestinien, tous deux confrontés quotidiennement à une machine d’occupation toujours plus brutale. Ce film donne à voir ce que les cartes et les statistiques ne montrent jamais la réalité humaine de la colonisation.

A la suite de la projection, vous pourrez participer à un débat autour de la situation en Cisjordanie (processus de dépossession des Palestiniens par Israël et exactions en toute impunité des colons). .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

In partnership with AFPS 72 (Association France Palestine Solidarité) and Amnesty 72, you can discover the highly-anticipated documentary Alice au pays des colons, by Yanis Mahmdi, at Les Cinéastes cinema.

L’événement Ciné-débat Alice au pays des colons Le Mans a été mis à jour le 2026-06-09 par CDT72