Rendez-vous découverte s’installer en Agriculture biologique en Sarthe., Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Le Mans (72), Le Mans

Rendez-vous découverte s’installer en Agriculture biologique en Sarthe. Vendredi 12 juin, 14h00 Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Le Mans (72) Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T14:00:00+02:00 – 2026-06-12T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T14:00:00+02:00 – 2026-06-12T16:00:00+02:00

Ces ateliers sont complémentaires Point accueil Installation, auquel nous vous conseillons de prendre rendez-vous en amont pour faire le point sur la globalité de votre projet.

Frais d’inscription : gratuit pour les porteurs de projet. Durée : 2 h.

Programme

Les essentiels à prendre en compte pour mener à bien un projet en AB suivant votre production

Focus sur les filières et le marché de la bio

Le cahier des charges Agriculture biologique : quelles obligations ?

Les démarches pour engager la conversion de l’exploitation

Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Le Mans (72) 15 rue jean grémillon, le mans Le Mans 72013 Sarthe Pays de la Loire https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/etre-accompagne/je-suis-agriculteur/sinstaller-ou-transmettre/vous-installer-en-agriculture/rendez-vous-decouverte-sinstaller-en-agriculture-biologique-72 »}] [{« link »: « http://www.pays-de-la-loire.sinstallerenagriculture.fr/ »}]

Destinés aux porteurs de projet souhaitant s’installer en Agriculture biologique, ces ateliers collectifs sont animés par un conseiller spécialisé.