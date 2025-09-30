Grande Parade des Pilotes des 24 Heures du Mans Place des Jacobins Le Mans

Grande Parade des Pilotes des 24 Heures du Mans

Place des Jacobins Centre-ville Le Mans Sarthe

Début : 2026-06-12 16:00:00

fin : 2026-06-12

2026-06-12

Le 31ème édition.

Depuis 1995, nous organisons avec passion la Grande Parade des Pilotes des 24 Heures du Mans.

Rendez-vous le 12 juin 2026 pour une nouvelle édition. .

Place des Jacobins Centre-ville Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire classicautomotive72@gmail.com

English :

The 31st edition.

German :

Die 31. Ausgabe.

Italiano :

La 31a edizione.

Espanol :

La 31ª edición.

