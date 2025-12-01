Mensuelle du livre et du vinyle Place des Jacobins Le Mans

Mensuelle du livre et du vinyle

Notre association organise au Mans, depuis 3 ans, chaque deuxième samedi du mois, la Mensuelle du livre et du vinyle.

Ce fut d’abord au port puis depuis un an allée des Veuves (place des Jacobins, le iong du Pathé).

A partir de janvier 2026, notre manifestation aura lieu Esplanade du Bourg d’Anguy au pied de la tour Emeraude.

Parallèlement, notre association participe à Faites Lire en off . Nous avons été présents rue Jankovski en 2024 et en 2025 et le serons à nouveau en 2026.

Nous pensons que notre nouvel emplacement donnera plus de visibilité à notre évènement. .

Place des Jacobins Allée des Veuves Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 7 82 02 10 12 contact@lespassionnesdulivreetduvinyle.fr

