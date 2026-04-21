Visites flash 45 minutes L’église de la Couture parvis de l’église Le Mans

Le Mans

Visites flash 45 minutes L’église de la Couture

parvis de l’église Place Aristide Briand Le Mans Sarthe

Tarif : 2 – 2 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 15:00:00

fin : 2026-05-17 15:45:00

Date(s) :

2026-05-17

Fondée par saint Bertrand au VIe siècle, ruinée par les Normands au IXe siècle, elle est rebâtie aux siècles suivants. 1000 ans d’histoire et d’évolution architecturale sont à découvrir à commencer par sa crypte de l’an mille, pleine de mystères. De nombreuses œuvres d’art, tableaux, retables et vitraux sont à découvrir.

Votre guide sera Léonie Pirès

Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office du Tourisme

Pas de billetterie sur place .

parvis de l’église Place Aristide Briand Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visites flash 45 minutes L’église de la Couture Le Mans a été mis à jour le 2026-04-21 par CDT72