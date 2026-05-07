LIVE PAINTING D’ARTISTES DE STREET ART Galerie Spot 72 Le Mans

Le Mans

LIVE PAINTING D’ARTISTES DE STREET ART

Galerie Spot 72 11 Rue Pasteur Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 15:00:00

fin : 2026-05-16 19:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-23 2026-05-24

7 artistes de Street Art en performance à la Galerie Spot 72 les samedis et dimanches après midi du 25 avril au 24 mai

7 artistes de Street Art vont se succéder à la Galerie Spot 72 pour créer des oeuvres uniques dans leur style sur des supports grands formats de 122 x 185 cm

Retrouver tous les artistes et les dates précises sur notre site internet www.galeriespot72.com .

Galerie Spot 72 11 Rue Pasteur Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

7 Street Art artists in performance at Galerie Spot 72 on Saturday and Sunday afternoons from April 25 to May 24

L’événement LIVE PAINTING D’ARTISTES DE STREET ART Le Mans a été mis à jour le 2026-05-04 par CDT72