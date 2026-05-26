Réalisez votre bracelet en micro-macramé Le Mans
Réalisez votre bracelet en micro-macramé Le Mans dimanche 28 juin 2026.
Le Mans
Réalisez votre bracelet en micro-macramé
95 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – 39 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 12:15:00
Date(s) :
2026-06-28
Venez passer la matinée à vous initier à l’art du micro-macramé, une technique de tissage artisanal. Je vous accompagnerais à chaque étape afin de découvrir les différents points de tissage pour réaliser votre bracelet personnel. Atelier à la boutique Les Beaux Gestes.
Tarif 39€ pers
Durée 2h15 6 participant.es max à partir de 12 ans
Informations et réservation lilikajou@gmail.com 06 50 06 79 52
Venez passer la matinée à vous initier à l’art du micro-macramé,
une technique de tissage artisanal.
Je vous accompagnerais à chaque étape afin de découvrir les différents points
de tissage pour réaliser votre bracelet personnel.
Déroulé de l’atelier
• Accueil et présentation des étapes clés de l’atelier
• Choix des couleurs de fils et des perles
• Création du tissage
• Réalisation des finitions
Au terme de cet atelier, vous repartirez avec votre bracelet à votre poignet ou emballé pour un cadeau !
L’atelier comprend
• Des connaissances et des conseils en micro-macramé et sur le choix du matériel
• Le matériel nécessaire pour faire cet atelier (planches, outils, fils, perles, etc.)
• Chaque apprenant.e repart avec son bracelet.
• 1 boisson et 1 pâtisserie locales (Infusions Bios La Mare (72210), Café BOC (Le Mans), Pâtisseries Le Chaudon de Salem (Le Mans). .
95 Grande Rue Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
Come and spend a morning learning the art of micro-macramé, an artisanal weaving technique. I’ll accompany you every step of the way to discover the different weaving stitches needed to make your very own bracelet. Workshop at Les Beaux Gestes boutique.
L’événement Réalisez votre bracelet en micro-macramé Le Mans a été mis à jour le 2026-05-22 par CDT72
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