Théâtre de marionnettes du Guatemala Amikeco CPFI Musique du Monde Le Mans

Le Mans

Théâtre de marionnettes du Guatemala Amikeco

CPFI Musique du Monde 11 Rue des Frères Gréban Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 15:00:00

fin : 2026-05-27 17:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Théâtre de marionnettes du Guatemala, spectacle Amikeco par la compagnie Canicula Puppets.

Dans Amikeco, les mots sont absents ; la musique est au cœur de l’intrigue, des personnages et des émotions.

Accompagné par la musique originale du spectacle, le protagoniste doit surmonter les obstacles et faire confiance à l’amitié pour trouver ce qu’il cherche depuis si longtemps.

Une histoire pleine de poésie racontant les aventures d’un SDF à la recherche de sa guitare en compagnie de son amie la souris.

Dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes et en partenariat avec l’association Guatemala 96, nous accueillons la compagnie Canicula Puppets.

https://www.youtube.com/watch?v=B2ylBj85zFw .

CPFI Musique du Monde 11 Rue des Frères Gréban Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 43 81 05 cpfi.lemans@orange.fr

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English :

Guatemalan puppet theater, Amikeco show by the Canicula Puppets company.

L’événement Théâtre de marionnettes du Guatemala Amikeco Le Mans a été mis à jour le 2026-05-11 par CDT72