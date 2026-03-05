Blue Dog Open Air Parc Monod Le Mans

Blue Dog Open Air

Parc Monod Boulevard Chantrel Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-15

Le Blue Dog Festival revient !

BLUE DOG OPEN AIR

HOUSE & TECHNO

Vendredi 15 & Samedi 16 Mai 2026

Parc Théodore Monod Prix libre

Deux jours pour lâcher prise.

——————————————————

LINE-UP A-Z

Plus d’infos très bientôt

——————————————————

EVENT

Parc Théodore Monod

Arrêt Théodore Monod

Bar et foodtruck

Paiement CB ou espèce

Casques audio à disposition des enfants (consigne contre carte d’identité), bouchons d’oreilles & moyens de prévention gratuits à disposition

Merci de respecter les lieux, pensez à jeter vos mégots dans les cendriers mis à disposition

Horaire Vendredi 18h 00h Samedi 17h 01h

—————————————

BIENVEILLANCE

Blue Dog Open Air est un projet plein de libertés, prends soin de toi et des autres

——————————————————

SÉCURITÉ

Une fouille sera effectuée à l’entrée de l’événement. Interdit de rentrer avec de l’alcool.

Tout comportement ou geste homophobe, transphobe, raciste, misogyne, xénophobe, insultant… entraînera l’exclusion et d’éventuelles poursuites auprès des autorités compétentes

Le non-respect de ces règles entraînera l’exclusion immédiate et définitive de nos événements

——————————————————

NOS PARTENAIRES

Ville du Mans .

Parc Monod Boulevard Chantrel Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 87 18 96 48 contact.bluedogproduction@gmail.com

English :

The Blue Dog Festival is back!

