Blue Dog Open Air Parc Monod Le Mans
Blue Dog Open Air Parc Monod Le Mans vendredi 15 mai 2026.
Blue Dog Open Air
Parc Monod Boulevard Chantrel Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-15
Le Blue Dog Festival revient !
BLUE DOG OPEN AIR
HOUSE & TECHNO
Vendredi 15 & Samedi 16 Mai 2026
Parc Théodore Monod Prix libre
Deux jours pour lâcher prise.
——————————————————
LINE-UP A-Z
Plus d’infos très bientôt
——————————————————
EVENT
Parc Théodore Monod
Arrêt Théodore Monod
Bar et foodtruck
Paiement CB ou espèce
Casques audio à disposition des enfants (consigne contre carte d’identité), bouchons d’oreilles & moyens de prévention gratuits à disposition
Merci de respecter les lieux, pensez à jeter vos mégots dans les cendriers mis à disposition
Horaire Vendredi 18h 00h Samedi 17h 01h
—————————————
BIENVEILLANCE
Blue Dog Open Air est un projet plein de libertés, prends soin de toi et des autres
——————————————————
SÉCURITÉ
Une fouille sera effectuée à l’entrée de l’événement. Interdit de rentrer avec de l’alcool.
Tout comportement ou geste homophobe, transphobe, raciste, misogyne, xénophobe, insultant… entraînera l’exclusion et d’éventuelles poursuites auprès des autorités compétentes
Le non-respect de ces règles entraînera l’exclusion immédiate et définitive de nos événements
——————————————————
NOS PARTENAIRES
Ville du Mans .
Parc Monod Boulevard Chantrel Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 87 18 96 48 contact.bluedogproduction@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Blue Dog Festival is back!
L’événement Blue Dog Open Air Le Mans a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Le Mans