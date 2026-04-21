Rendez-vous des Prog’amateurs L’échelle de Jacob Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Le Mans

Rendez-vous des Prog’amateurs L’échelle de Jacob

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 9.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:15:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Pour ce coup de cœur, les Prog’Amateurs bénévoles du cinéma Les Cinéastes, s’essayent cette fois-ci au genre fantastique et vous proposent une fiction sur le thème du stress post-traumatique avec la projection de L’échelle de Jacob de Adrian Lyne, sortie en 1991.

Pour ce coup de cœur, les Prog’Amateurs bénévoles du cinéma Les Cinéastes, s’essayent cette fois-ci au genre fantastique et vous proposent une fiction sur le thème du stress post-traumatique peu exploité jusque-là.

Ce film sorti en pleine guerre du golfe n’avait pas remporté de succès mais deviendra culte quelques années plus tard. Il est décrit comme un chef d’œuvre aux multiples niveaux de lecture et d’interprétation, sans compter les effets spéciaux et les créatures cauchemardesques qui inspireront l’industrie des jeux vidéo.

La soirée s’achèvera comme à l’habitude par un échange convivial autour du verre de l’amitié

film interdit aux moins de 12 ans. .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

For this special treat, the volunteer Prog?Amateurs from Les Cinéastes cinema are trying their hand at the fantasy genre this time, with a screening of Adrian Lyne’s L’échelle de Jacob (Jacob’s Ladder), released in 1991, on the theme of post-traumatic stress disorder.

L’événement Rendez-vous des Prog’amateurs L’échelle de Jacob Le Mans a été mis à jour le 2026-04-21 par CDT72