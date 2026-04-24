L’art du vitrail manceau La renaissance du vitrail, de l’église au musée Place Aristide Briand Le Mans

Le Mans

L’art du vitrail manceau La renaissance du vitrail, de l’église au musée

Place Aristide Briand Parvis de l’église de la Couture Le Mans Sarthe

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 15:00:00

fin : 2026-05-16 16:45:00

Date(s) :

2026-05-16

Le premier vitrail récréant l’art des maîtres-verriers du Moyen Âge a été conçu au Mans au début du XIXème siècle. De l’église Notre-Dame de la Couture au Carré Plantagenêt, découvrez la fabuleuse histoire de la renaissance de l’art du vitrail en France et en Europe. Pour la première fois, les portes de la chapelle des sœurs de la Misécorde s’ouvriront pour vous sur notre parcours.

Votre guide sera Maxime Bruant

Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office du Tourisme .

Place Aristide Briand Parvis de l’église de la Couture Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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L’événement L’art du vitrail manceau La renaissance du vitrail, de l’église au musée Le Mans a été mis à jour le 2026-04-21 par CDT72