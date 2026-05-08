Le Mans l’été au Jardin des Plantes Fabulous K Rue Prémartine Le Mans
Le Mans l’été au Jardin des Plantes Fabulous K Rue Prémartine Le Mans dimanche 17 mai 2026.
Le Mans
Le Mans l’été au Jardin des Plantes Fabulous K
Rue Prémartine Kiosque du Jardin des Plantes Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 16:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Les concerts reprennent les dimanches au kiosque du Jardin des Plantes !
Pop Urbaine
Oscillant entre une multitude de styles et d’états d’âme, la musique de Fabulous K vient bouleverser certains codes. L’artiste débarque sur la scène sarthoise avec un EP intitulé Miraculé , un 5 titres avec des esthétiques sonores afrodance/pop/électro qui peuvent rappeler celles de Stromae ou même de l’artiste manceau Heezy Lee. Avec des titres destinés à remuer des foules comme You Better Pray ou des morceaux plus intimistes comme Miraculé , Fabulous K ne manque pas d’histoires à partager et c’est parfois en rappant, parfois en chantant que l’artiste nous conte sa vie. Chaque son évolue à sa manière, les rythmes diffèrent et les mélodies viennent envelopper une voix singulière, exposant l’auditeur à une palette d’émotions variées.
Au kiosque du jardin des Plantes.
Chaises à disposition. .
Rue Prémartine Kiosque du Jardin des Plantes Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52
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English :
Concerts resume on Sundays at the Jardin des Plantes bandstand!
L’événement Le Mans l’été au Jardin des Plantes Fabulous K Le Mans a été mis à jour le 2026-05-04 par CDT72
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