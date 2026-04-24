Mini-randonnée street art (demie journée) Maison du Pilier-Rouge Le Mans

Le Mans

Mini-randonnée street art (demie journée)

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:30:00

fin : 2026-05-09 13:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Plus d’une vingtaine d’artistes ont créé de nouvelles œuvres qui s’égrènent, notamment au fil de l’eau, d’une rive à l’autre de la Sarthe et de l’Huisne. Le festival Plein Champ enrichit depuis la ville de créations de street artistes venus de toute la France. Nous partirons à la découverte des œuvres créées depuis 2019 ainsi que dans le cadre de l’édition 2025. Emotions, surprises et humour nous interpelleront, nous questionneront ou nous feront sourire.

Votre guide sera Sibyl Davy

Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office du Tourisme

Fin de la visite Gué de Maulny .

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement Mini-randonnée street art (demie journée) Le Mans a été mis à jour le 2026-04-19 par CDT72