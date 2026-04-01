Visite-atelier Jardinez la ville ! La Fabrique Rêves de ville Le Mans
Visite-atelier Jardinez la ville ! La Fabrique Rêves de ville Le Mans vendredi 24 avril 2026.
Le Mans
Visite-atelier Jardinez la ville !
La Fabrique Rêves de ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 15:00:00
fin : 2026-04-24 17:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Après une découverte de cette nouvelle exposition et des transformations possibles du paysage urbain de demain et ses jardins partagés, toitures cultivées, fermes urbaines… c’est aux enfants de jouer Au travers de petits ateliers, imaginez les villes de demain !
A partir de 7 ans (les enfants doivent être accompagné.es d’un.e reponsable majeur.e)
Sur réservation. 16 participant.es maximum par atelier
Informations et réservations La Fabrique Rêves de ville .
La Fabrique Rêves de ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr
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English :
L’événement Visite-atelier Jardinez la ville ! Le Mans a été mis à jour le 2026-04-14 par CDT72
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