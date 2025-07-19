L’empreinte Le Plongeoir Le Mans
L’empreinte Le Plongeoir Le Mans mardi 21 avril 2026.
L’empreinte
Le Plongeoir 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans Sarthe
Début : 2026-04-21 19:00:00
fin : 2026-04-21 20:30:00
2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23
Attraction Céleste
En partenariat avec Le Plongeoir Pôle national Cirque
Dès 10 ans
Des clowns sans nez rouge, un équilibriste rêveur, une plasticienne tendre… Ensemble, ils racontent les liens qui nous unissent. Un spectacle émouvant et sans paroles, qui parle droit au cœur. .
English :
Celestial Attraction
German :
Himmlische Anziehung
Italiano :
Attrazione celeste
Espanol :
Atracción celeste
