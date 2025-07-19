L’empreinte Le Plongeoir Le Mans

L’empreinte

Le Plongeoir 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 19:00:00

fin : 2026-04-21 20:30:00

Date(s) :

2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23

Attraction Céleste

En partenariat avec Le Plongeoir Pôle national Cirque

Dès 10 ans

Des clowns sans nez rouge, un équilibriste rêveur, une plasticienne tendre… Ensemble, ils racontent les liens qui nous unissent. Un spectacle émouvant et sans paroles, qui parle droit au cœur. .

Le Plongeoir 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

Celestial Attraction

German :

Himmlische Anziehung

Italiano :

Attrazione celeste

Espanol :

Atracción celeste

L’événement L’empreinte Le Mans a été mis à jour le 2025-07-19 par CDT72