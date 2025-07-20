Close up Le Mans

Close up

4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:00:00

fin : 2026-04-30 21:00:00

Date(s) :

2026-04-30

Noé Soulier

Avec ses six danseurs contemporains, ses cinq musiciens interprétant des fugues de Bach et son beau film tout en inserts et en gros plans, Close Up vous entraînera dans un monde qui n’est pas vraiment abstrait mais pas vraiment concret non plus celui de l’émotion et de l’expression pures.

Dès 12 ans .

4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

