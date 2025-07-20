Close up Le Mans
Close up Le Mans jeudi 30 avril 2026.
4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe
Début : 2026-04-30 20:00:00
fin : 2026-04-30 21:00:00
2026-04-30
Noé Soulier
Avec ses six danseurs contemporains, ses cinq musiciens interprétant des fugues de Bach et son beau film tout en inserts et en gros plans, Close Up vous entraînera dans un monde qui n’est pas vraiment abstrait mais pas vraiment concret non plus celui de l’émotion et de l’expression pures.
Dès 12 ans .
