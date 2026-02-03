Mots pour mômes Médiathèque Sud Le Mans

Mots pour mômes Médiathèque Sud Le Mans mercredi 29 avril 2026.

Mots pour mômes

Médiathèque Sud Boulevard Jean Sébastien Bach Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 15:30:00
fin : 2026-04-29 16:15:00

Date(s) :
2026-04-29

Lecture
Histoires par la Pérenne Compagnie. Des moments de découverte et de plaisir autour des livres

15h30 Sud
Pour les 4-10 ans accompagnés de leurs parents   .

Médiathèque Sud Boulevard Jean Sébastien Bach Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Mots pour mômes Le Mans a été mis à jour le 2026-02-03 par CDT72