Nocturne (Parade)

L’Espal 60 Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 20:00:00

fin : 2026-04-28 21:00:00

Date(s) :

2026-04-28 2026-04-29

Phia Ménard

Quand la nuit tombe, des marionnettes géantes gonflées à l’hélium apparaissent et dansent dans tous les sens.

Un spectacle visuel fascinant, drôle, parfois un peu étrange… comme un rêve qui devient réalité.

Dès 8 ans .

