Nocturne (Parade) L’Espal Le Mans
Nocturne (Parade)
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-04-28 20:00:00
fin : 2026-04-28 21:00:00
Date(s) :
2026-04-28 2026-04-29
Phia Ménard
Quand la nuit tombe, des marionnettes géantes gonflées à l’hélium apparaissent et dansent dans tous les sens.
Un spectacle visuel fascinant, drôle, parfois un peu étrange… comme un rêve qui devient réalité.
Dès 8 ans .
English :
German :
Italiano :
Espanol :
