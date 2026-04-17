Réunion publique Viagimmo Résidence Montana Le Mans
Réunion publique Viagimmo Résidence Montana Le Mans mardi 28 avril 2026.
Le Mans
Réunion publique Viagimmo
Résidence Montana 40 Rue Prémartine Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 14:30:00
fin : 2026-04-28 17:00:00
Date(s) :
2026-04-28
Réunion publique d’information sur le viager Résidence Montana Le Mans
Réunion publique d’information sur le viager à la résidence services seniors Montana Le Mans
Vous vous interrogez sur votre avenir ou celui de vos proches ?
Participez à une réunion publique d’information dédiée au viager organisée en partenariat avec Viagimmo.
Au programme
Comprendre le fonctionnement du viager et ses avantages
Anticiper sereinement les questions de patrimoine, de revenus et de cadre de vie
Échanger librement avec des professionnels
Date Mardi 28 avril 2026
Horaire 14h30
Lieu Résidence Montana Le Mans
Sur inscription uniquement
Téléphone 02 52 99 14 00
Email accueil.lemans@residences-montana.com
Événement ouvert à tous et gratuit
Une rencontre conviviale pour s’informer, poser ses questions et découvrir des solutions concrètes, sans engagement.
Nous vous attendons nombreux ! .
Résidence Montana 40 Rue Prémartine Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 52 99 14 00 accueil.lemans@residences-montana.com
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English :
Public information meeting on life annuity Résidence Montana Le Mans
L’événement Réunion publique Viagimmo Le Mans a été mis à jour le 2026-04-14 par CDT72
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