Réunion publique Viagimmo Résidence Montana Le Mans

Le Mans

Réunion publique Viagimmo

Résidence Montana 40 Rue Prémartine Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 14:30:00

fin : 2026-04-28 17:00:00

Date(s) :

2026-04-28

Réunion publique d’information sur le viager Résidence Montana Le Mans

Réunion publique d’information sur le viager à la résidence services seniors Montana Le Mans

Vous vous interrogez sur votre avenir ou celui de vos proches ?

Participez à une réunion publique d’information dédiée au viager organisée en partenariat avec Viagimmo.

Au programme

Comprendre le fonctionnement du viager et ses avantages

Anticiper sereinement les questions de patrimoine, de revenus et de cadre de vie

Échanger librement avec des professionnels

Date Mardi 28 avril 2026

Horaire 14h30

Lieu Résidence Montana Le Mans

Sur inscription uniquement

Téléphone 02 52 99 14 00

Email accueil.lemans@residences-montana.com

Événement ouvert à tous et gratuit

Une rencontre conviviale pour s’informer, poser ses questions et découvrir des solutions concrètes, sans engagement.

Nous vous attendons nombreux ! .

Résidence Montana 40 Rue Prémartine Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 52 99 14 00 accueil.lemans@residences-montana.com

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English :

Public information meeting on life annuity Résidence Montana Le Mans

L’événement Réunion publique Viagimmo Le Mans a été mis à jour le 2026-04-14 par CDT72