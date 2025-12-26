Le Roi des prunébulles du crayonné à la couleur, Médiathèque Saulnières Le Mans

Le Roi des prunébulles du crayonné à la couleur

Médiathèque Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Début : 2026-04-21

fin : 2026-05-16

Au cœur d’une installation réalisée par les enfants des accueils de loisirs de la Ville du Mans, découvrez les secrets de conception qui se cachent derrière Le roi des prunébulles (Éditions du Ricochet) d’Audrey Hantz, lauréate du Livre Vert Le Mans 2025.

Médiathèque Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

