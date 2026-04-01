Table ronde Ville et agriculture La Fabrique Rêves de Ville Le Mans

Le Mans

Table ronde Ville et agriculture

La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 18:30:00

fin : 2026-04-28 20:00:00

Date(s) :

2026-04-28

Avec Dominique Trichard (Le Panier à roulettes), Clara Feldmanstern

(La Ferme du Petit Fouillet), Isabelle Leballeur (GAEC des Deux Vallées)

18h30 à 20h La Fabrique Rêves de Ville

De nombreuses fermes se développent dans ou à proximité des villes. Quelles sont les avantages et les contraintes liés à cette proximité ? Quelle est la relation entre les agriculteurs et les consommateurs ? Foncier, qualité des sols, circuits de distribution, méthodes agricoles, soin du vivant… seront abordés lors de cette rencontre avec trois agriculteurs locaux. Dans le cadre du mois de la nature en ville. .

La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr

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L’événement Table ronde Ville et agriculture Le Mans a été mis à jour le 2026-04-16 par CDT72