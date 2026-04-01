Table ronde Ville et agriculture La Fabrique Rêves de Ville Le Mans
Table ronde Ville et agriculture La Fabrique Rêves de Ville Le Mans mardi 28 avril 2026.
Le Mans
Table ronde Ville et agriculture
La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 18:30:00
fin : 2026-04-28 20:00:00
Date(s) :
2026-04-28
Avec Dominique Trichard (Le Panier à roulettes), Clara Feldmanstern
(La Ferme du Petit Fouillet), Isabelle Leballeur (GAEC des Deux Vallées)
18h30 à 20h La Fabrique Rêves de Ville
De nombreuses fermes se développent dans ou à proximité des villes. Quelles sont les avantages et les contraintes liés à cette proximité ? Quelle est la relation entre les agriculteurs et les consommateurs ? Foncier, qualité des sols, circuits de distribution, méthodes agricoles, soin du vivant… seront abordés lors de cette rencontre avec trois agriculteurs locaux. Dans le cadre du mois de la nature en ville. .
La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Table ronde Ville et agriculture Le Mans a été mis à jour le 2026-04-16 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- Le Roi des prunébulles du crayonné à la couleur, Médiathèque Saulnières Le Mans 21 avril 2026
- Boxon(s) jusqu’à n’en plus pouvoir Comédie Le Mans Le Mans 21 avril 2026
- L’Empreinte, L’attraction Céleste Le Chapiteau Le Mans 21 avril 2026
- L’empreinte Le Plongeoir Le Mans 21 avril 2026
- Plus con tu meurs Comédie Le Mans Le Mans 22 avril 2026