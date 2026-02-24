Spectacle | L’Empreinte | L’attraction Céleste Le Chapiteau Le Mans

Spectacle | L’Empreinte | L’attraction Céleste

Le Chapiteau 6 boulevard Winston Churchill Le Mans Sarthe

Début : 2026-04-21 19:00:00

fin : 2026-04-22

2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23

Une ambiance chaleureuse, des gradins circulaires sur lesquels on se serre chez l’Attraction Céleste, on se sent tout de suite les bienvenus ! Elle, gouailleuse et généreuse, met un point d’honneur à retenir nos prénoms ; lui, dans sa bulle, nous sourit gentiment. Munis de leurs instruments, clarinette et accordéon, ces deux comédiens musiciens déploient devant nous un cirque bien à eux, tissé d’objets en fil-de-fer, de délicatesse et de petits riens improbables. Mais l’important est ailleurs dans ce qui se joue entre eux, que l’on devine soudain, et nous va droit au cœur.

Avec L’Empreinte, les artistes Servane Guittier et Antoine Manceau nous font rire, nous émerveillent et nous font pleurer dans un même mouvement, tant leur talent et leur sensibilité font mouche. Un arc-en-ciel d’émotions, pour un spectacle authentique qui marque durablement. .

