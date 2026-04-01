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Visite du Pollinarium Le Mans

Visite du Pollinarium Le Mans vendredi 24 avril 2026.

Adresse : 333 Rue de Laigne

Ville : 72100 Le Mans

Département : Sarthe

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Le Mans

Visite du Pollinarium

333 Rue de Laigne Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 14:00:00
fin : 2026-04-24 14:45:00

Date(s) :
2026-04-24

14h à 14h45 Cimetière sud, Le Mans
À partir de 8 ans
Visite du site et exploration des plantes allergisantes. Dans le cadre du mois de la nature en ville   .

333 Rue de Laigne Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40  lafabrique@lemans.fr

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English :

L’événement Visite du Pollinarium Le Mans a été mis à jour le 2026-04-16 par CDT72

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