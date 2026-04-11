Visite guidée de l’exposition Albert Maignan au musée de Tessé Musée de Tessé Le Mans

Le Mans

Visite guidée de l’exposition Albert Maignan au musée de Tessé

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:30:00

fin : 2026-05-09 16:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Albert Maignan, un virtuose à la Belle Époque

Né à Beaumont-sur-Sarthe, Albert Maignan (1841-1908) est un peintre de la 3e République aux multiples facettes. La visite au musée de Tessé permet d’évoquer la carrière de l’artiste, auteur d’une œuvre riche et foisonnante. Des peintures d’histoire aux décors monumentaux à Paris, en passant par des paysages manceaux et des fonds marins, plongez dans l’univers riche du peintre, qui étonne par ses sujets variés et ses petits formats réalisés lors de ses voyages.

Sur inscription dans la limite des places disponibles. .

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 51 musee.tesse@lemans.fr

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English :

Albert Maignan, a virtuoso in the Belle Époque

L’événement Visite guidée de l’exposition Albert Maignan au musée de Tessé Le Mans a été mis à jour le 2026-04-02 par CDT72