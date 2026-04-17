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Le Mans sous l’occupation Maison du Pilier-Rouge Le Mans

Le Mans sous l’occupation Maison du Pilier-Rouge Le Mans vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Maison du Pilier-Rouge

Adresse : 43 Grande Rue

Ville : 72000 Le Mans

Département : Sarthe

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 4 4 6

Le Mans

Le Mans sous l’occupation

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 15:00:00
fin : 2026-05-08 16:45:00

Date(s) :
2026-05-08

Venez découvrir la vie quotidienne des habitants manceaux et des occupants, de la naissance de la résistance au début de la seconde guerre mondiale à la libération (1940-1944).
Votre guide sera Lauréna Salion
Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office du Tourisme   .

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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English :

L’événement Le Mans sous l’occupation Le Mans a été mis à jour le 2026-04-17 par CDT72

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