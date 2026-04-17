Le Mans sous l’occupation Maison du Pilier-Rouge Le Mans

Le Mans

Le Mans sous l’occupation

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 15:00:00

fin : 2026-05-08 16:45:00

Date(s) :

2026-05-08

Venez découvrir la vie quotidienne des habitants manceaux et des occupants, de la naissance de la résistance au début de la seconde guerre mondiale à la libération (1940-1944).

Votre guide sera Lauréna Salion

Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office du Tourisme .

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement Le Mans sous l’occupation Le Mans a été mis à jour le 2026-04-17 par CDT72