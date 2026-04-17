Le Mans sous l’occupation Maison du Pilier-Rouge Le Mans
Le Mans sous l’occupation Maison du Pilier-Rouge Le Mans vendredi 8 mai 2026.
Le Mans
Le Mans sous l’occupation
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : 4 – 4 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 15:00:00
fin : 2026-05-08 16:45:00
Date(s) :
2026-05-08
Venez découvrir la vie quotidienne des habitants manceaux et des occupants, de la naissance de la résistance au début de la seconde guerre mondiale à la libération (1940-1944).
Votre guide sera Lauréna Salion
Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office du Tourisme .
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Le Mans sous l’occupation Le Mans a été mis à jour le 2026-04-17 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- Le Roi des prunébulles du crayonné à la couleur, Médiathèque Saulnières Le Mans 21 avril 2026
- Boxon(s) jusqu’à n’en plus pouvoir Comédie Le Mans Le Mans 21 avril 2026
- L’Empreinte, L’attraction Céleste Le Chapiteau Le Mans 21 avril 2026
- L’empreinte Le Plongeoir Le Mans 21 avril 2026
- Plus con tu meurs Comédie Le Mans Le Mans 22 avril 2026