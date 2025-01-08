Lorie Antarès Le Mans

Lorie

Antarès 2 Avenue Antares Le Mans Sarthe

2026-05-08 20:00:00

fin : 2026-05-08

2026-05-08

Lorie de retour à Antarès Le Mans !

Lorie vous invite à une soirée haute en couleur et en fête ! Ce sera une expérience atypique, un mélange de concert, show, club et party, avec tous ses plus grands tubes que vous attendez avec impatience. Préparez-vous pour un moment de joie, de complicité et d’émotions inoubliables !

RDV le vendredi 08 mai 2026 à 20h00 à Antarès. .

Lorie returns to Antarès Le Mans!

Lorie zurück in Antarès Le Mans!

Lorie torna all’Antarès Le Mans!

¡Lorie vuelve a Antarès Le Mans!

