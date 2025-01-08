Lorie Antarès Le Mans
Lorie Antarès Le Mans vendredi 8 mai 2026.
Lorie
Antarès 2 Avenue Antares Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Lorie de retour à Antarès Le Mans !
Lorie vous invite à une soirée haute en couleur et en fête ! Ce sera une expérience atypique, un mélange de concert, show, club et party, avec tous ses plus grands tubes que vous attendez avec impatience. Préparez-vous pour un moment de joie, de complicité et d’émotions inoubliables !
RDV le vendredi 08 mai 2026 à 20h00 à Antarès. .
Antarès 2 Avenue Antares Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
English :
Lorie returns to Antarès Le Mans!
German :
Lorie zurück in Antarès Le Mans!
Italiano :
Lorie torna all’Antarès Le Mans!
Espanol :
¡Lorie vuelve a Antarès Le Mans!
L’événement Lorie Le Mans a été mis à jour le 2025-05-13 par OT Le Mans