Voie verte en bord de rivière entre la Promande Newton et l’Arche de la Nature Le Mans Sarthe

Voie verte en bord de rivière entre la Promande Newton et l’Arche de la Nature

Voie verte en bord de rivière entre la Promande Newton et l’Arche de la Nature 72000 Le Mans Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 4000.0 Tarif :

Voie verte en bord de rivière permettant de relier la Promenade Newton à l’Arche de la Nature

English :

Riverside greenway linking Promenade Newton to the Nature Arch

Deutsch :

Grüner Weg am Flussufer, der die Newton Promenade mit der Arche der Natur verbindet

Italiano :

Un percorso verde lungo il fiume che collega la Promenade Newton all’Arche de la Nature

Español :

Una vía verde ribereña que une el paseo marítimo de Newton con el Arco de la Naturaleza

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-22 par eSPRIT Pays de la Loire