CYCLO L’ABBAYE DE L’EPAU ET LA REINE BERENGERE Le Mans Sarthe

CYCLO L’ABBAYE DE L’EPAU ET LA REINE BERENGERE

CYCLO L’ABBAYE DE L’EPAU ET LA REINE BERENGERE 72000 Le Mans Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 22600.0 Tarif :

Ce circuit de l’Abbaye de l’Epau et de la reine Bérengère vous emmène à la découverte du Pays du Mans et de son riche patrimoine bâti (pont de pierre d’Yvré l’Evêque, Abbaye de l’Epau) et naturel (l’Arche de la Nature).

http://veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=174945

English :

This tour of the Abbey of Epau and Queen Bérengère takes you to discover the Pays du Mans and its rich built (Yvré l’Evêque’s stone bridge, Epau Abbey) and natural heritage (the Arch of Nature).

Deutsch :

Diese Tour der Abtei von Epau und Königin Berengaria führt Sie auf eine Entdeckungsreise durch das Land von Le Mans mit seinem reichen baulichen (Steinbrücke von Yvré l’Evêque, Abtei von Epau) und natürlichen (Arche de la Nature) Erbe.

Italiano :

Questo tour Abbazia di Epau e Regina Berengaria vi porta alla scoperta della regione di Le Mans e del suo ricco patrimonio edilizio (ponte di pietra di Yvré l’Evêque, Abbazia di Epau) e naturale (Arco della Natura).

Español :

Esta visita a la Abadía de Epau y la Reina Berengaria le lleva a descubrir la región de Le Mans y su rico patrimonio construido (puente de piedra de Yvré l’Evêque, Abadía de Epau) y natural (el Arco de la Naturaleza).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-19 par eSPRIT Pays de la Loire