Voie verte en bord de rivière entre le port du Mans et le parc du Gué de Maulny Le Mans Sarthe vendredi 1 mai 2026.
Voie verte en bord de rivière entre le port du Mans et le parc du Gué de Maulny 72000 Le Mans Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 2000.0 Tarif :
Voie verte en bord de rivière permettant de relier le port du Mans au parc du Gué de Maulny
English :
Riverside greenway linking the port of Le Mans to the Gué de Maulny park
Deutsch :
Grüner Weg am Flussufer, der eine Verbindung zwischen dem Hafen von Le Mans und dem Park Gué de Maulny ermöglicht
Italiano :
Un percorso verde lungo il fiume che collega il porto di Le Mans al parco Gué de Maulny
Español :
Una vía verde fluvial que une el puerto de Le Mans con el parque Gué de Maulny
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-22 par eSPRIT Pays de la Loire