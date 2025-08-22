Voie verte en bord de rivière entre le port du Mans et le parc du Gué de Maulny Le Mans Sarthe

Voie verte en bord de rivière entre le port du Mans et le parc du Gué de Maulny

Voie verte en bord de rivière entre le port du Mans et le parc du Gué de Maulny 72000 Le Mans Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 2000.0 Tarif :

Voie verte en bord de rivière permettant de relier le port du Mans au parc du Gué de Maulny

English :

Riverside greenway linking the port of Le Mans to the Gué de Maulny park

Deutsch :

Grüner Weg am Flussufer, der eine Verbindung zwischen dem Hafen von Le Mans und dem Park Gué de Maulny ermöglicht

Italiano :

Un percorso verde lungo il fiume che collega il porto di Le Mans al parco Gué de Maulny

Español :

Una vía verde fluvial que une el puerto de Le Mans con el parque Gué de Maulny

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-22 par eSPRIT Pays de la Loire