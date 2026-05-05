Animation Assiette au Boeuf Route de Tours Le Mans

Le Mans

Animation Assiette au Boeuf

Route de Tours L’Assiette au Boeuf Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 19:30:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Le restaurant L’Assiette au Bœuf organise l’animation suivante Soirée magie, mentalisme, hypnose le vendredi 8 mai à 19h30. .

Route de Tours L’Assiette au Boeuf Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 7 59 57 09 09 lemans@assietteauboeuf.fr

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English :

L’événement Animation Assiette au Boeuf Le Mans a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Le Mans