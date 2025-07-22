Marius

4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 20:00:00

fin : 2026-05-05 21:15:00

Date(s) :

2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07

Marcel Pagnol, Joël Pommerat

Sept comédiens et une comédienne interpréteront avec une vérité stupéfiante cette version âpre de l’opus pagnolien âpre car montée à la Maison centrale d’Arles, où les rapports entre les gens sont en général un peu plus rudes et plus violents que dans un troquet donnant sur le Vieux-Port.

Dès 12 ans .

4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

L’événement Marius Le Mans a été mis à jour le 2025-09-17 par CDT72