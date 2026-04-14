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Les bicloutafeurs de la préfecture de la Sarthe, préfecture le mans, Le Mans

Les bicloutafeurs de la préfecture de la Sarthe, préfecture le mans, Le Mans

Les bicloutafeurs de la préfecture de la Sarthe, préfecture le mans, Le Mans vendredi 1 mai 2026.

Lieu : préfecture le mans

Adresse : 19 boulevard paixhans 72000

Ville : 72000 Le Mans

Département : Sarthe

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Les bicloutafeurs de la préfecture de la Sarthe 1 – 31 mai préfecture le mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-31T00:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:00+02:00

Bienvenue à tous les agents de l’ATE 72 sur ce nouveau défi à l’occasion de Mai à Vélo 2026!
Scannez, enregistrez, roulez…
Plus nous sommes nombreux, plus les kilomètres défileront!
A vite,

préfecture le mans 19 boulevard paixhans 72000 Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
Pour tous les agents de l’ATE 72!

Joséphine JOLIVET

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