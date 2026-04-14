Les bicloutafeurs de la préfecture de la Sarthe, préfecture le mans, Le Mans

Les bicloutafeurs de la préfecture de la Sarthe 1 – 31 mai préfecture le mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-31T00:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:00+02:00

Bienvenue à tous les agents de l’ATE 72 sur ce nouveau défi à l’occasion de Mai à Vélo 2026!

Scannez, enregistrez, roulez…

Plus nous sommes nombreux, plus les kilomètres défileront!

A vite,

préfecture le mans 19 boulevard paixhans 72000 Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Pour tous les agents de l’ATE 72!

Joséphine JOLIVET