Au cœur de l’Amazonie avec les Indiens Yanomami – Rencontre avec Anne Ballester, CPFI – Musiques du Monde, Le Mans

Au cœur de l’Amazonie avec les Indiens Yanomami – Rencontre avec Anne Ballester Mercredi 15 avril, 20h00 CPFI – Musiques du Monde Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T20:00:00+02:00 – 2026-04-15T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-15T20:00:00+02:00 – 2026-04-15T21:30:00+02:00

Anne Ballester, amie de longue date des Yanomami, peuple autochtone d’Amazonie, sera notre invitée. Elle viendra échanger sur son parcours singulier mais aussi nous parler de la situation politique en Amazonie.

« Le processus colonisateur a balayé les berges du Rio Negro et quelques-uns de ses affluents (Rio Içana, rio Vaupés, Rio Tiquié…) au début du XXème siècle.

Ces peuples habitaient près des rivières, ce qui accrût leur vulnérabilité face aux appétits voraces de la société environnante.

Les Yanomami, habitant au plus profond de la forêt, furent longtemps épargnés par ce processus. » Anne Ballester

CPFI – Musiques du Monde 11 rue des frères Gréban Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire 02 43 43 81 05 https://www.cpfi-lemans.com/ https://fr-fr.facebook.com/cpfilemans;https://www.instagram.com/cpfilemans;https://www.youtube.com/@cpfi-musiquesdumonde Créé en 1997, l’association entretient et valorise la collection publique unique de la ville du Mans, composée de 3000 instruments du monde entier !

Cette structure se propose d’apporter un regard novateur sur les cultures musicales du monde. En effet, à la différence de l’univers muséal, le public peut essayer et manipuler les instruments de la collection afin de mieux comprendre l’histoire de leurs peuples d’origine.

Anne Ballester, amie de longue date des Yanomami, peuple autochtone d’Amazonie, sera notre invitée. Elle viendra échanger sur son parcours singulier mais aussi nous parler de la situation politique a…

©cpfi-musiquesdumonde