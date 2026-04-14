The Grand Budapest Hotel, Les Cinéastes, Le Mans
The Grand Budapest Hotel, Les Cinéastes, Le Mans mercredi 15 avril 2026.
The Grand Budapest Hotel Mercredi 15 avril, 20h30 Les Cinéastes Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T20:30:00+02:00 – 2026-04-15T22:10:00+02:00
Fin : 2026-04-15T20:30:00+02:00 – 2026-04-15T22:10:00+02:00
Ciné-club étudiant organisé par le Bureau des Arts des géomètres.
Les Cinéastes 42 place des Comtes du Maine, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0726#showmovie?id=4Y0IC »}]
Ciné-club étudiant – Pendant l’entre‐deux guerres, le légendaire concierge d’un grand hôtel et son jeune protégé se retrouvent impliqués dans une histoire mêlant le vol d’un tableau de la Renaissan… Les Cinéastes The Grand Budapest Hotel
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